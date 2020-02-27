Подозрение на коронавирус SARS-CoV-2 в Черновцах. Результаты тестов получат сегодня

Двое пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус, находятся в инфекционном отделении областной больницы в Черновцах. Их пробы анализирует лаборатория Центра общественного здоровья, сегодня до конца дня ожидаются результаты.

Образцы двух пациентов проверяют с помощью тест-систем на COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Результаты тестов двух госпитализированных с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2 жителей Черновицкой области ожидаются 27 февраля. Об этом на брифинге в Киеве рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"До конца этого дня мы ожидаем результаты", – сказал Ляшко.

По его словам, тестирование проводится в лаборатории Центра общественного здоровья.

"Сегодня мы проводим лабораторные исследования в центральной вирусологической лаборатории, которая находится в Центре общественного здоровья, относительно двух случае подозрения на коронавирусную инфекцию. Эти два человека из Черновицкой области, [их] образцы переданы в лабораторию, исследования будут проведены сегодня. Предварительно мы исследователи [образцы] в лаборатории черновицкого центра, исследования на грипп и гриппоподобные заболевания дали негативные результаты, поэтому их передали на исследование тест-системами относительно наличия коронавирусной инфекции [COVID-19]", – сообщил заместитель министра.

Пациенты, у которых есть подозрение на коронавирус, находятся в инфекционном отделении областной больницы в Черновцах.

"Пациенты находятся в несколько нарушенном, но не критическом состоянии, близком, наверное, к среднетяжелому. У обоих пациентов диагностирована пневмония", – рассказала 26 февраля заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук.

Первая пациентка, которая недавно вернулась из Италии, обратилась в больницу 25 февраля. Затем был госпитализирован мужчина, также долгое время находившийся в этой стране.

По состоянию на 27 февраля количество зараженных SARS-CoV-2 в Италии возросло до 474, 12 человек скончались. Среди заболевших в Италии – 26-летняя украинка, которая работает в этой стране.

В Италии зафиксировано наибольшее количество инфицированных в Европе.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибли 43 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.