Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Италии количество зараженных коронавирусом выросло до 474

От коронавирусной инфекции в Италии скончалось 12 человек, больше всего случаев заболевания зафиксировано в Ломбардии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Италии растет количество инфицированных коронавирусом
В Италии растет количество инфицированных коронавирусом
Фото: EPA

По состоянию на 27 февраля количество зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии возросло до 474, 12 человек погибли, сообщает местное издание TPI

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Ломбардии (305), Венето (71), Эмилии-Романье (47) и Лигурии (16). 

Все умершие, как отмечает итальянская редакция The Local, были либо пожилыми, либо имели сопутствующие заболевания.

Основный очаг заражения в Италии находится в городе Кодоньо (Ломбардия), в котором проживает около 15 тыс. человек. Считается, что вирус в этот регион завез 38-летний мужчина, которого власти называют "пациент №1". 

Среди заболевших в Италии – 26-летняя украинка, которая работает в этой стране. Сейчас она находится в больнице в Непаполе, ее "состояние не критическое".

В Италии зафиксировано наибольшее количество инфицированных в Европе. 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибли 44 человека.

Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов

Теги: Италия, Ломбардия, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган: "Этот порноканал работает у Суркова без помех"
Виторган: "Этот порноканал работает у Суркова без помех"
Джамала показала пляжные снимки с сыном
Джамала показала пляжные снимки с сыном
Звезда "Крепостной" Васько рассказала о муже-тиране, смерти возлюбленного и преследованиях экс-жены ее пассии
Звезда "Крепостной" Васько рассказала о муже-тиране, смерти возлюбленного и преследованиях экс-жены ее пассии
Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах
Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS