В Италии количество зараженных коронавирусом выросло до 474

От коронавирусной инфекции в Италии скончалось 12 человек, больше всего случаев заболевания зафиксировано в Ломбардии.

По состоянию на 27 февраля количество зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии возросло до 474, 12 человек погибли, сообщает местное издание TPI.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Ломбардии (305), Венето (71), Эмилии-Романье (47) и Лигурии (16).

Все умершие, как отмечает итальянская редакция The Local, были либо пожилыми, либо имели сопутствующие заболевания.

Основный очаг заражения в Италии находится в городе Кодоньо (Ломбардия), в котором проживает около 15 тыс. человек. Считается, что вирус в этот регион завез 38-летний мужчина, которого власти называют "пациент №1".

Среди заболевших в Италии – 26-летняя украинка, которая работает в этой стране. Сейчас она находится в больнице в Непаполе, ее "состояние не критическое".

В Италии зафиксировано наибольшее количество инфицированных в Европе.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибли 44 человека.

Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов.