Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

В киевских больницах подготовили боксы на случай коронавируса – Кличко

В одной из столичных больниц 28 февраля проведут учения для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко: В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано, но мы должны быть готовы к этому
Кличко: В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано, но мы должны быть готовы к этому
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве определили больницы, где будут принимать людей на карантин и лечение в случае распространения коронавируса. Об этом 27 февраля рассказал мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета, сообщается на сайте ведомства.

"Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы относительно возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к этому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение", – сказал он.

Кличко добавил, что 28 февраля вместе со специалистами Министерства здравоохранения в одной из столичных больниц проведут учения для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Мэр подчеркнул необходимость проводить просветительскую кампанию в школах, других социальных учреждениях, в общественных местах.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение

По состоянию на 27 февраля в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая заболевания SARS-CoV-2, из них 2801 – летальный, 32 897 человек выздоровели. Вирус есть более чем в 35 странах.

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентовКоронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Еще одна одна гражданка Украины заболела в Италии.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, Китай, Киевсовет, карантин, вирус, пневмония, лечение, учения, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
alyona alyona показала второй подбородок
alyona alyona показала второй подбородок
Звезда фильмов "Один дома" Калкин появится в "Американской истории ужасов 10"
Звезда фильмов "Один дома" Калкин появится в "Американской истории ужасов 10"
Панайотов опроверг участие в конкурсе "Евровидение 2020" от России
Панайотов опроверг участие в конкурсе "Евровидение 2020" от России
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS