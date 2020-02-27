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Турция в связи с угрозой коронавируса разворачивает приграничные полевые госпитали

В Турции в полевые госпитали будут помещать на 14-дневный карантин всех, кто прибывает в Турцию транзитом из Китая или Ирана, рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

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Впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2 в конце декабря 2019 года в Китае
Впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2 в конце декабря 2019 года в Китае
Фото: ЕРА

В рамках борьбы с коронавирусом турецкие власти размещают в приграничных зонах полевые госпитали. Об этом 26 февраля заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщило "Анадолу".

"Все, кто прибывает в Турцию транзитом из Китая, помещаются на 14-дневный карантин. Эта же процедура будет применяться в отношении тех, кто прибывает из Ирана. Побывавшие в городах Кум и Мешхед будут содержаться в течение 14 дней в полевых госпиталях близ границы", – рассказал Коджа.

Он добавил, что по состоянию на 26 февраля коронавирус в Турции не зафиксирован.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значениеПо состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились.

По состоянию на 27 февраля в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая заболевания SARS-CoV-2, из них 2801 – летальный, 32 897 человек выздоровели. Вирус есть более чем в 35 странах.

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентовКоронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Еще одна одна гражданка Украины заболела в Италии.

Теги: Украина, Турция, Китай, граница, карантин, вирус, пневмония, госпиталь, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус
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