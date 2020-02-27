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Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса – Минздрав Украины

Наиболее вероятными природными резервуарами для коронавируса SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

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По состоянию на 27 февраля в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая заболевания SARS-CoV-2
По состоянию на 27 февраля в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая заболевания SARS-CoV-2
Фото: ЕРА

Домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы, могут быть промежуточными носителями коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 27 февраля рассказали в Минздраве Украины.

"Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали время выживания до двух лет при -20 °C. Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

По состоянию на 27 февраля в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая заболевания SARS-CoV-2, из них 2801 – летальный, 32 897 человек выздоровели.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значениеПо состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились.

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентовКоронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Еще одна одна гражданка Украины заболела в Италии.

Теги: Украина, Китай, животные, исследование, пневмония, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус, Хубэй
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