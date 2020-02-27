Коронавирус SARS-CoV-2. Украина пока не планирует эвакуировать своих граждан из Италии

В Италии коронавирусом заболело более 450 человек, среди них одна гражданка Украины. Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко сообщил, что консульская служба постоянно поддерживает контакт с украинцами, находящимися за границей, их просьбы учитываются.

Коронавирус зафиксирован в более 35 странах мира Фото: ЕРА

Речи об эвакуации граждан Украины из Италии из-за распространения там коронавируса SARS-CoV-2 пока не идет. Об этом 27 февраля LB.ua сказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

Он добавил, что консульская служба находится на постоянной связи с пребывающими за границей, в том числе и в Италии, украинцами.

Коваленко подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились. За пределами материкового Китая зарегистрировано 2918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, 43 человека умерли.

По состоянию на 27 февраля количество зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии возросло до 474, 12 человек погибли. Среди заболевших есть одна гражданка Украины.

На территории Украины заболевших нет. 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области из Китая эвакуировали 45 граждан Украины и 27 иностранцев, все они 14 дней должны находиться на обсервации.

В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.