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Коронавирус SARS-CoV-2. "Укрзалізниця" подготовила медпункты на 19 вокзалах Украины. Инфографика

27 февраля "Укрзалізниця" сообщила о подготовленном плане мероприятий для профилактики завоза и распространения коронавируса SARS-CoV-2. В компании рассказали, что на 19 вокзалах Украины оборудованы медпункты для временной изоляции больных, еще на пяти вокзалах организованы помещения для изоляции людей из симптомами респираторных заболеваний. "Укрзалізниця" закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток, более 1 тыс. защитных очков, закупаются антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты", – сказано в сообщении. По состоянию на 27 февраля в Украине больных коронавирусом не выявлено.
 
| Сегодня 17.27 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: медицина, Укрзалізниця, вокзал, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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