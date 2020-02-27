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Нардеп Устинова заявила, что Украина собирается проводить тесты на коронавирус российскими системами. Производитель сообщил, что российские только реагенты

По информации народного депутата от "Голоса" Александры Устиновой, Украина собирается закупать тест-системы на новый тип коронавируса у компании "Диаген", бенефициары которой находятся в России. В компании заявили, что тест-системы производятся в Украине, но в них используются российские реагенты, которые "уже много лет зарегистрированы в Минздраве".

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В Минздраве сообщили, что пока используют только переданные ВОЗ и закупленные Центром общественного здоровья тест-системы
В Минздраве сообщили, что пока используют только переданные ВОЗ и закупленные Центром общественного здоровья тест-системы
Фото: depositphotos.com (архив)

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова заявила, что в Украине для тестов на коронавирус SARS-CoV-2 собираются применять тест-системы российского происхождения. Фирма-производитель ответила, что российские в системах только реагенты.

Устинова проанализировала текст протокольного решения, принятого на межведомственном совещании под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилова по поводу предотвращения занесения коронавируса на территорию Украины. Копию решения от 11 февраля опубликовало издание LB.ua

"Все пропустили решение СНБО по поводу коронавируса в Украине, в котором черным по белому написано название компании, у которой собираются закупать тест-системы для украинцев вроде бы украинского происхождения. Вот только в решении СНБО специально допущены ошибки в названии компании и фамилии руководителя, чтобы никто не смог найти, кто это и где это. Вместо "Диаген" написали "Диоген", а вместо Ярыш – Ярош", – написала Устинова в Facebook 26 февраля.

Она считает, что это было сделано умышленно, поскольку "Диаген" принадлежит компании "Редвуд ЛТД", "настоящие бенефициары [которой] – из Российской Федерации". По данным Устиновой, в тест-системах используются реагенты "Риверта-Д" и "РИБО-преп" производства российской компании Amplisens.

Устинова получила информацию, что "Диаген" уже разослал письма в украинские больницы, где сообщил о готовности продавать тест-системы по 6000 грн.

Депутат подчеркнула, что тест-системы не были испробованы на инфицированных пациентах, поскольку их в Украине нет, а иностранные партнеры пока не предоставили образцы. 

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/3512760842083699

Руководитель научного отдела "Диагена" Александр Коляда заявил "Радіо Свобода", что тест-системы, которые предлагает компания, украинские, но подтвердил, что в них используются реагенты российского производства.

"Мы на них не настаиваем. Можно использовать реагенты любого другого производства  немецкого, украинского, если найдут, хотя их нет, – любого другого. Те реагенты, которые мы предлагаем, на них и так работает половина лабораторий в Украине, несмотря на то, что они российского производства, и они уже много лет зарегистрированы в Минздраве", – подчеркнул Коляда. 

Данилов в комментарии "Радіо Свобода" сказал, что ведомство не занимается закупкой тест-сиcтем. "Совет нацбезопасности и обороны не может ни закупать, ни рекомендовать кому-то все эти вещи", – заявил он. 

Секретарь СНБО подчеркнул: все системы для тестирования должны быть соответствующим образом зарегистрированы в Украине, и именно этим руководствуется ведомство, когда согласовывает какие-то документы. Он добавил, что в любом случае решение СНБО еще должен ввести в действие президент, а он этого пока не сделал. 

В Министерстве здравоохранения "Радіо Свобода" 26 февраля сообщили, что сейчас в Украине применяются только тест-системы, переданные Всемирной организации здравоохранения. "За другие тест-системы мы не отвечаем", – подчеркнули в ведомстве.

Но на брифинге 27 февраля заместитель министра здравоохранения Олег Ляшко заявил, что Украина использует как переданные ВОЗ системы, так и закупленные Центром общественного здоровья, "которые позволяют охватить около 3 тыс. человек", передает корреспондент издания "ГОРДОН". Одновременно с этим в Украине зарегистрированы две отечественные тест-системы, на которых тоже можно проводить исследования, рассказал заместитель министра. По его словам, их будут использовать только в случае массового распространения инфекции в Украине. 

На вопрос, какие реагенты используются в этих тест-системах, Ляшко не ответил. 

"Я не могу знать, надо перепроверять, поскольку я не являюсь заместителем министра, который отвечает за регистрацию, у меня нет досье", – заявил Ляшко. 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибли 43 человека.

Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, а также у украинки, которая работает в Италии. Кроме того, на коронавирусную инфекцию проверяют двух жителей Черновицкой области, их биологический материал еще исследуется

Теги: Олег Ляшко, Минздрав, Александра Устинова, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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