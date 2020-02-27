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В Иране число жертв коронавируса увеличилось до 26 человек

В Иране по состоянию на 27 февраля коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 245 человек, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

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Впервые коронавирус обнаружен в Китае
Впервые коронавирус обнаружен в Китае
Фото: ЕРА

В Иране от коронавируса SARS-CoV-2 скончались уже 26 граждан. Об этом 27 февраля сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур, информирует IRNA.

Он также рассказал, что только за последние сутки выявлены 106 носителей инфекции, общее число зараженных коронавирусом достигло в Иране 245.

Джаханпур отметил, что коронавирус обнаружен в 16 районах страны, в том числе в Тегеране. В столице зафиксировано 38 случаев заражения.

По состоянию на 25 февраля коронавирусом в Иране заразились 95 человек, 15 из них скончались.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибло 43 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Иран, Тегеран, жертвы, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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