Коронавирус SARS-CoV-2. МИД Украины рекомендовал гражданам избегать ряда регионов Франции

Избегать четырех районов Франции, где зафиксированы инфицированные коронавирусом, МИД Украины рекомендовало в первую очередь пожилым гражданам и с хроническими заболеваниями.

Гражданам Украины следует избегать нескольких регионов Франции, где увеличилось количество заболевших COVID-19. Об этом 28 февраля заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Посольство Украины во Франции рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этой стране, или намерены ее посетить, и которые относятся к наиболее уязвимым категориям (пожилых людей и имеющих хронические заболевания), соблюдать рекомендации по мерам защиты от заражения болезнью, в частности - избегать регионов (Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes), где зафиксированы случаи заболеваний, избегать контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей, соблюдать личную гигиену", – сказано в сообщении.

Украинцам, которые продолжают находиться во Франции, в МИД Украины рекомендовали зарегистрироваться в системе "Друг".

BFMTV сообщает, что всего во Франции зафиксировано 100 зараженных коронавирусом граждан.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.