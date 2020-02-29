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В Китае за сутки выписались 2885 человек, переболевших коронавирусной инфекцией

В общей сложности в КНР зарегистрировано уже 79 251 подтвержденных случаев коронавируса, 39 002 человек вылечились и были выписаны.

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Больше всего погибших в провинции Хубэй
Больше всего погибших в провинции Хубэй
Фото: ЕРА

По состоянию на начало суток 28 февраля Китае от коронавирусной инфекции умерли 2835 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению КНР.

За сутки зафиксировано 47 новых случаев смерти, из них 45 – на территории провинции Хубэй. 2885 человек вылечились и были выписаны.

В общей сложности в КНР уже зарегистрировано 79 251 подтвержденных случаев коронавируса, 39 002 человек вылечились и были выписаны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировано 4691 случаев заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.

Теги: Китай, ВОЗ, вирус, КНР, жертвы, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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