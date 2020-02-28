Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Италии окончательно подтвердили коронавирус у украинки

26-летняя украинка, которая заразилась коронавирусом после посещения Ломбардии, сейчас находится в больнице в Неаполе. Всего в Италии заболело 650 человек.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
От коронавируса в Италии умерло 17 человек
От коронавируса в Италии умерло 17 человек
Фото: EPA

Итальянские власти подтвердили заражение коронавирусом 26-летней украинки, пишет газета La Città di Salerno

Глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли заявил на пресс-конференции 27 февраля, что клиника Спалланцани в Риме окончательно подтвердили наличие у украинки коронавирусной инфекции. 

Сейчас украинка находится в больнице в Неаполе. 

В МИД Украины рассказывали, что украинка работает в Италии, в этой стране также живут ее родители. 

Украинка заболела после посещения города Кремона, который находится в области Ломбардия, где зафиксировано наибольшее количество заболевших. 

По состоянию на 28 февраля в Италии коронавирусной инфекцией заразились 650 человек, 17 умерли

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Кроме украинки в Италии, коронавирус также диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess. 

Теги: Италия, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Интер" 8 марта покажет Киркорова, Баскова, Лорак и Повалий, выступающих в Кремле – СМИ
"Интер" 8 марта покажет Киркорова, Баскова, Лорак и Повалий, выступающих в Кремле – СМИ
Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол
Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол
Полякова станет первой женщиной-судьей в шоу "Рассмеши комика"
Полякова станет первой женщиной-судьей в шоу "Рассмеши комика"
  "Я люблю тільки тебе". Винник спел песню Пономарева. Видео
  "Я люблю тільки тебе". Винник спел песню Пономарева. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS