В Италии окончательно подтвердили коронавирус у украинки

26-летняя украинка, которая заразилась коронавирусом после посещения Ломбардии, сейчас находится в больнице в Неаполе. Всего в Италии заболело 650 человек.

От коронавируса в Италии умерло 17 человек Фото: EPA

Итальянские власти подтвердили заражение коронавирусом 26-летней украинки, пишет газета La Città di Salerno.

Глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли заявил на пресс-конференции 27 февраля, что клиника Спалланцани в Риме окончательно подтвердили наличие у украинки коронавирусной инфекции.

Сейчас украинка находится в больнице в Неаполе.

В МИД Украины рассказывали, что украинка работает в Италии, в этой стране также живут ее родители.

Украинка заболела после посещения города Кремона, который находится в области Ломбардия, где зафиксировано наибольшее количество заболевших.

По состоянию на 28 февраля в Италии коронавирусной инфекцией заразились 650 человек, 17 умерли.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Кроме украинки в Италии, коронавирус также диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess.