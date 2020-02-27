У украинки в Италии подозрение на коронавирус, Павловскому объявили новое подозрение по делу Гандзюк. Главное за день

Коронавирус. Украина

В итальянском Неаполе у гражданки Украины выявлен коронавирус SARS-CoV-2, пробы отправлены на подтверждение, сообщили в МИД Украины.

В дипломатическом ведомстве отметили, что речи об эвакуации граждан Украины из Италии из-за распространения там коронавируса пока не идет.

Тем временем количество инфицированных коронавирусом украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии, увеличилось до четырех.

На территории Украины заболевших нет. Подозрение на коронавирус у двух пациентов инфекционного отделения больницы в Черновцах не подтвердилось.

Коронавирус. Мир

По состоянию на 27 февраля в мире было зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2801 – летальный.

Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей. Читайте подробности в специальном материале издания "ГОРДОН"

Гособоронзаказ подписан

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021–2022 годы".

Вилкул и Колесников

Октябрьский суд Днепра освободил бывших нардепов от Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Их обвиняли в служебной халатности.

Дело Гандзюк. Новые подозрения

Четырем лицам, в том числе фигуранту дела о гибели активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому, объявили подозрения в незаконном завладении транспортными средствами, совершенном организованной группой и сопряженном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего. Павловского следствие считает руководителем преступной группировки, действовавшей на территории Херсонской области.

Стычки в Харькове

На крупнейшем в Украине рынке "Барабашово" в Харькове произошли массовые столкновения, в которых участвовали представители охранной фирмы, которые пытались демонтировать арку на въезде в рынок, и предприниматели. Полиция задержала 53 человека. Шестеро пострадали.