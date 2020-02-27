"Избегайте близких контактов". В СНБО Украины назвали восемь правил для профилактики коронавируса. Видео
27 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал в Facebook ролик, в котором назвал восемь правил, которые следует соблюдать для предотвращения коронавируса SARS-CoV-2. Среди рекомендаций – мыть руки, использовать маски и избегать "близких контактов". Всемирная организация здравоохранения не исключает, что вирус может вызвать пандемию. В Украине зараженных коронавирусом по состоянию на 27 февраля нет.
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