В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист – СМИ

Итальянский футболист Кинг Удо, который выступает в команде "Пьянезе" из третьего по силе дивизиона Италии, заразился коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, пишет ресурс La Nazione.

От коронавируса в Италии умерло 12 человек Фото: EPA

Игрок "Пьянезе" из третьего итальянского дивизиона – Серии С – Кинг Удо заразился коронавирусом SARS-CoV-2, об этом пишет итальянское издание La Nazione.

В воскресенье 23 февраля Удо пропустил матч своей команды против "Ювентуса" U23 из-за температуры и общего недомогания.

Нападающий добровольно поместил себя на карантин. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Удо был помещен в инфекционное отделение, сейчас футболист чувствует себя хорошо.

Игроки команды, в которой выступает Удо, также помещены на карантин. У футболистов молодежной команды "Ювентуса" нет никаких симптомов коронавируса, но клуб следит за их состоянием.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились. За пределами материкового Китая зарегистрировано 2918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, 43 человека умерли.

По состоянию на 27 февраля количество зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии возросло до 474, 12 человек погибли.