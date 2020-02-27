"Мир приближается к третьему критерию пандемии". В США считают неизбежным распространение коронавируса в стране

Глава американского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Нэнси Мессонье заявила, что все больше стран сталкиваются с распространением коронавирусной инфекции, поэтому ее сдерживание на границах становится все более трудным. На сегодняшний день в США – 60 инфицированных.

Мессонье: Вопрос не в том, случится ли это. Вопрос в том, когда это случится и сколько людей заболеет Фото: EPA

Американский Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний считает неизбежным распространение короновирусной инфекции в стране. Об этом глава ведомства Нэнси Мессонье заявила 25 февраля на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.

"Тот факт, что этот вирус вызвал болезнь, в том числе болезнь, приводящую к смерти, и подтверждена его передача от человека к человеку, вызывает беспокойство. Эти факторы соответствуют двум критериям пандемии. Мир приближается к третьему критерию – распространению нового вируса по всему миру", – сказала Мессонье.

Она отметила, что все больше стран сталкиваются с распространение вируса, поэтому США внедряют "агрессивную стратегию сдерживания", которая заключается в своевременном обнаружении и изоляции больных.

Мессонье напомнила, что американские власти ограничили въезд в страну, выпускают подробные рекомендации по поводу поездок в регионы, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости, репатриируют американских граждан из районов повышенного риска.

"Но по мере того, как все больше и больше стран сталкиваются с распространением вируса, успешное сдерживание на наших границах становится все более трудным. В конечном счете, мы ожидаем увидеть распространение вируса в нашей стране. Вопрос не в том, случится ли это. Вопрос в том, когда это случится и сколько людей в этой стране получат это серьезное заболевание", – сказала она.

Мессонье призвала городские власти готовиться к "мерам социального дистанцирования", то есть не допускать скопления большого количества людей вместе. Она не исключила, что в стране придется закрыть школы и внедрять интернет-обучение.

CNN cо ссылкой на информацию министерства здравоохранения и социальных служб США сообщает, что по состоянию на 27 февраля в США зафиксировано 60 случаев коронавирусной инфекции: у 42 пассажиров судна Diamond Princess, которые были репатриированы в начале февраля, у трех эвакуированных из Уханя американцев, остальные граждане заболели на территории страны.

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В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибли 43 человека.

Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, и у гражданки Украины, которая работает в Италии. На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов.