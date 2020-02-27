Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Коронавирус SARS-CoV-2. Количество умерших в Италии достигло 17

Еще три пожилых итальянца скончались от коронавирусной инфекции в регионе Ломбардия.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Италии сообщают, что среди инфицированных есть медики
В Италии сообщают, что среди инфицированных есть медики
Фото: ЕРА

В Италии число жертв вспышки заболевания COVID-19, которое вызывается новым коронавирусом SARS-CoV-2, за сутки выросло с 14 до 17. Об этом на пресс-конференции вечером 27 февраля сообщил чрезвычайный комиссар и глава службы гражданской защиты населения Анджело Боррелли, информирует агентство ANSA.

Три летальных исхода зафиксированы в регионе Ломбардия. Всем умершим было за 80.

Общее количество случаев инфицирования выросло до 650. 26 февраля сообщалось о 474 заболевших. Поступили данные о том, что положительный результат на коронавирус дали тесты у четырех врачей, наблюдавших пациентов в закрытой на въезд и выезд зоне в Ломбардии.

В то же время 40 жителей этого региона, которым был поставлен диагноз COVID-19, выздоровели, рассказал Боррелли.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибло 44 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess и у гражданки Украины, проживающей в Италии.

Теги: Италия, Ломбардия, коронавирус SARS-CoV-2, Covid-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шварценеггер привел в офис двух пони, где их встретил аллигатор
Шварценеггер привел в офис двух пони, где их встретил аллигатор
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
alyona alyona показала второй подбородок
alyona alyona показала второй подбородок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS