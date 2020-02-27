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У госпитализированных в Черновцах украинцев коронавирус не обнаружен – глава ОГА

По словам главы Черновицкой облгосадминистрации Сергея Осачука, отсутствие коронавируса показала проверка по официальным алгоритмам четырех анализов, взятых у жителей области.

Проверялись четыре анализа из Черновцов
Проверялись четыре анализа из Черновцов
Фото: ЕРА

У двух жителей Черновицкой области, которые находятся в инфекционном отделении областной больницы, коронавирус SARS-CoV-2 не обнаружен. Об этом 27 февраля в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса", – написал он.

Осачук пообещал, что подробности раскроют на брифинге 28 февраля.

https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/posts/145494846925636

Первая пациентка, которая недавно вернулась в Черновицкую область из Италии, обратилась в больницу 25 февраля. Затем был госпитализирован мужчина, также долгое время находившийся в этой стране. 

По состоянию на 27 февраля количество зараженных SARS-CoV-2 в Италии возросло до 474, 17 человек скончалисьСреди заболевших в Италии – 26-летняя украинка, которая работает в этой стране.

В Италии зафиксировано наибольшее количество инфицированных в Европе. 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибло 44 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Италия, Черновцы, больница, облгосадминистрация, проверки, брифинг, Сергей Осачук, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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