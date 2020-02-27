На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения, полиция задержала 53 человека

Утром 27 февраля на рынке "Барабашово" в Харькове состоялись массовые столкновения, в которых участвовали предприниматели и представители охранной фирмы, сообщает пресс-служба полиции.
По данным Общественного, прибывшие представители охранной фирмы пытались демонтировать арку на въезде в рынок. Им противостояли предпринимателями, которые поддерживают концерн АВЭК.
В ходе противостояния, по данным полиции, применялась пиротехника и слезоточивый газ. Всего в столкновениях участвовали около 100 человек.
"Полицейские изъяли несколько резиновых дубинок, газовые баллончики. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта", – цитирует пресс-служба полиции начальника харьковского главка Валерия Сокуренко.
После столкновений в Киевский отдел полиции доставили 53 человека. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали шесть человек, в том числе руководитель территориального подразделения полиции, проинформировали правоохранители.
У некоторых пострадавших, как рассказали Общественному в Центре экстренной медицинской помощи, ожоги глаз, рук и ног.
В Харьковской мэрии заявили, что 29 января исполком горсовета принял решение о демонтаже незаконных специальных конструкций, в списке была и арка, установленная возле "Барабашово". "В сложившейся ситуации мы должны соблюдать законодательство и руководствоваться действующими документами", – заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.
После столкновений полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
"Барабашово" принадлежит концерну АВЭК, почетным президентом которого является народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Фельдман.
Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер призвал все стороны конфликта прекратить противостояние. "Мы знаем бенефициаров этой истории. Я призываю, обращаясь к ним, призываю Кернеса Геннадия Адольфовича, Фельдмана Александра Борисовича прекратить эти разборки", – цитирует Кучера пресс-служба. Кернес ответил, что никакого личного противостояния между ним и Фельдманом нет. "Просто это рынок, который его "кормит", – заявил харьковский городской голова.