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На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения, полиция задержала 53 человека

На крупнейшем в Украине рынке, харьковском "Барабашово", произошли столкновения между предпринимателями и представителями охранной фирмы. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

 
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В столкновениях, по данным полиции, участвовали около 100 человек
В столкновениях, по данным полиции, участвовали около 100 человек
Фото: hk.npu.gov.ua

Утром 27 февраля на рынке "Барабашово" в Харькове состоялись массовые столкновения, в которых участвовали предприниматели и представители охранной фирмы, сообщает пресс-служба полиции.

По данным Общественного, прибывшие представители охранной фирмы пытались демонтировать арку на въезде в рынок. Им противостояли предпринимателями, которые поддерживают концерн АВЭК.

В ходе противостояния, по данным полиции, применялась пиротехника и слезоточивый газ. Всего в столкновениях участвовали около 100 человек.

"Полицейские изъяли несколько резиновых дубинок, газовые баллончики. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта", – цитирует пресс-служба полиции начальника харьковского главка Валерия Сокуренко.

Полицейские изъяли резиновые дубинки и газовые баллончики. Фото: hk.npu.gov.ua
Полицейские изъяли резиновые дубинки и газовые баллончики. Фото: hk.npu.gov.ua

После столкновений в Киевский отдел полиции доставили 53 человека. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали шесть человек, в том числе руководитель территориального подразделения полиции, проинформировали правоохранители.

У некоторых пострадавших, как рассказали Общественному в Центре экстренной медицинской помощи, ожоги глаз, рук и ног.

В Харьковской мэрии заявили, что 29 января исполком горсовета принял решение о демонтаже незаконных специальных конструкций, в списке была и арка, установленная возле "Барабашово". "В сложившейся ситуации мы должны соблюдать законодательство и руководствоваться действующими документами", – заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

После столкновений полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

ВИДЕО
Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області / YouTube

"Барабашово" принадлежит концерну АВЭК, почетным президентом которого является народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Фельдман.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер призвал все стороны конфликта прекратить противостояние. "Мы знаем бенефициаров этой истории. Я призываю, обращаясь к ним, призываю Кернеса Геннадия Адольфовича, Фельдмана Александра Борисовича прекратить эти разборки", – цитирует Кучера пресс-служба. Кернес ответил, что никакого личного противостояния между ним и Фельдманом нет. "Просто это рынок, который его "кормит", – заявил харьковский городской голова.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, столкновения, Александр Фельдман, Алексей Кучер, Барабашово, Валерий Сокуренко
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