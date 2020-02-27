Дела Вилкула и Колесникова закрыли по срокам давности

Экс-нардепы от Оппозиционного блока Александр Вилкул и Дмитрий Колесников, которых правоохранители подозревали в служебной халатности, утверждали в суде, что они невиновны.

Октябрьский суд Днепра освободил бывших нардепов партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности по срокам давности. Об этом 27 февраля сообщил "Судебный репортер" со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Вилкула и Колесникова обвиняли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. За такие преступления предусмотрено до шести лет лишения свободы, а срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет. Однако после направления дел в суд обвинение изменили на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК, что является уже преступлением средней тяжести и со сроком давности пять лет. Это позволило защите ходатайствовать о закрытии дел, отмечает издание.

Дело Вилкула суд закрыл 28 января. По версии следователей, Вилкул во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение на земли промышленности. В результате почти 2 тыс. пайщиков был нанесен ущерб на сумму свыше 12 млн грн, а государству – на сумму почти 500 тыс. грн.

Адвокат экс-нардепа подал ходатайство об освобождении его от ответственности и прекращении дела по срокам давности. При этом сторона защиты отметила, что считает уголовное производство политически мотивированным, а все действия Вилкула законными и обоснованными. Адвокат утверждал, что в действиях его подзащитного отсутствует не только состав преступления, но и само событие преступления. Вилкул дал письменное согласие на прекращение дела, также заявляя, что не считает себя виновным.

Прокурор и представитель Днепропетровского областного совета не возражали против удовлетворения ходатайства. А от глав поселковых советов и колхозов поступили заявления, что они согласны с изменением обвинения.

Судья отметил, отметил, что установление вины лица не решалось, но прокурор и представители потерпевших могут обратиться в суд о возмещении убытков в порядке гражданского судопроизводства.

13 февраля суд закрыл и дело Колесникова, который во времена беглого президент Украины Владимира Януковича был председателем Госагентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Его подозревали в причастности к незаконной приватизации производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. м². Государству был нанесен ущерб, превышающий 16 млн грн, утверждают в прокуратуре.

Обвиняемый и его защитник так же заявили, что не признают вину. Колесников связал обвинение со своей деятельностью как оппозиционного политика, но поскольку сроки давности привлечения к ответственности прошли, то он не возражал против освобождения от уголовной ответственности и прекращения дела.

Отмечается, что решение по делах Вилкул и Колесникова выносил один и тот же судья – Сергей Мельниченко.

В 2018 году тогдашний генпрокурор Юрий Луценко два раза вносил в Раду представление на привлечение к уголовной ответственности тогдашних нардепов Вилкула и Колесникова. Тогда Рада не поддержала решение о снятии с них неприкосновенности.

6 сентября 2019 года Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

16 сентября стало известно, что суд отпустил нардепов на поруки нардепа-самовыдвиженца Дмитрия Шпенова. 16 октября дела направили в суд.