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Зеленский подписал гособоронзаказ

Указ президента Украины Владимира Зеленского вводит в действие решение СНБО об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020–2022 годы.

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Зеленский ввел в действие решение об оборонном заказе
Зеленский ввел в действие решение об оборонном заказе
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 27 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021–2022 годы". Документ опубликован на сайте президента.

Этим же указом Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова контроль за выполнением решения совета.

В решении СНБО, которое прилагается к указу, сказано, что Кабинету Министров поручено доработать основные показатели гособоронзаказа; обеспечить его финансирование в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета (перераспределения на другие нужды) и приоритетных проектов, в частности в области развития ракетного вооружения.

Правительство должно к 30 апреля 2020 года утвердить программы, связанные с повышением обороноспособности и безопасности государства, для нужд государственных заказчиков по оборонзаказу; в двухмесячный срок после утверждения этих программ – утвердить условия предоставления государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования – резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования этих программ в объеме до 10 млрд грн.

Кабинету Министров также поручено обеспечить заключение государственными заказчиками госконтрактов по оборонному заказу в трехмесячный срок после утверждения условий предоставления госгарантий.

До 1 июня 2020 года правительство должно внести на рассмотрение СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, а в двухмесячный срок – подать на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, необходимых для разработки и производства вооружения, военной и специальной техники.

На заседании СНБО 18 февраля было принято решение предусмотреть в 2020 году на выполнение гособооронзаказа 25,848 млрд грн, это на 16% больше, чем в 2019 году.

Журналист Юрий Бутусов написал, что в проекте не предусмотрено достаточное финансирование ракетной программы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг эти утверждения. "Все, что касается ракетных программ, будет финансироваться в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами, принятыми раньше", – заявил он.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос призвал президента Зеленского не подписывать государственный оборонный заказ. "То, как он подготовлен, вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку", – заявил он.

Теги: Кабинет Министров, СНБО, Владимир Зеленский, гособоронзаказ
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