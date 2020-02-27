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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма

День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя вводится с целью отдать дань мужеству и героизму граждан Украины, которые отстаивали территориальную целостность страны, говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский подписал указ 26 февраля
Зеленский подписал указ 26 февраля
Фото: president.gov.ua

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении 26 февраля Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Соответствующий указ №58/2020 обнародован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что День сопротивления оккупации вводится с целью отдать дань мужеству и героизму граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, которые отстаивали территориальную целостность Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Согласно указу, Кабинет Министров должен разрабатывать с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и утверждать планы мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Крыма.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский анонсировал учреждение Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя 26 февраля 2020 года.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли. По данным издания "Крым.Реалии", в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек. 

Крымская правозащитная группа сообщала, что по "делу 26 февраля" проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он был  освобожден в 2017 году в рамках обмена. 

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, крымские татары, Владимир Зеленский
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