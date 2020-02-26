После аннексии Крым не привлек даже российских инвесторов. Русский бизнес слушает Путина, кивает, но в Крым не идет

Крым. Шесть лет оккупации. Шесть лет я не был дома. Дети подросли. Наша жизнь очень изменилась. Ценности переосмыслены.

Спустя шесть лет оккупации Крым, каким мы его знали, остался только в воспоминаниях и снах крымчан. Полуостров изменился до неузнаваемости, а о том, что там происходит на самом деле, мы знаем все меньше.

Тема Крыма выпала из центра общественного внимания в Украине. Информация с территории оккупированного полуострова поступает обрывками – зачастую украинские СМИ не имеют возможности подтвердить и проверить факты. Да и представители власти не работают над актуализацией крымской темы – даже те редкие законопроекты по Крыму, которые регистрируют в парламенте, не доходят до голосования. Как бы ужасно это ни звучало, к аннексии Крыма как будто привыкли…

А тем временем оккупанты обжились в Крыму и последовательно возвращают его в советское прошлое: малый бизнес сходит на нет, главным инвестором полуострова остается государство РФ – никому не хочется вкладывать средства в аннексированную территорию.

Туризм, экология, сельское хозяйство, которые еще шесть лет назад были приоритетами, – все это теперь не интересно российским оккупантам. Развивается в Крыму только военно-промышленный комплекс…

Так какой же он, Крым сегодняшний? Что будет происходить в различных сферах жизни полуострова в 2020 году? И помог ли "Керченский мост"?

Инвестиции

Деградация экономики Крыма с началом аннексии была неизбежна. Крым до 2014 года был выгодным объектом инвестирования и для европейских инвесторов, и для китайских, и, конечно же, российских бизнесменов, которые ежегодно вкладывали миллиарды рублей в разные сферы. После аннексии, ввиду международных санкций, транспортной и энергетической изоляции, полуостров должным образом не привлек даже российских инвесторов. Русский бизнес слушает Путина, кивает, но в Крым не идет.

До аннексии в экономику Крыма инвестировали $1,9 млрд прямых иностранных инвестиций, а уже в 2014 году объем инвестиций в Крым снизился почти в 2,8 раза.

Пропагандисты регулярно отчитываются о росте экономики и увеличении доходов крымчан. Однако реальная картина сильно отличается – покупательская способность и уровень жизни крымчан не только не выросли после аннексии, но даже упали, учитывая рост цен и уровень инфляции. Экономические трудности заставляют все больше крымчан покидать полуостров. Так, если до аннексии в Крыму было 921,8 тыс. экономически активного населения, то в 2019-м таковых было уже 889,1 тыс.

Мост

На протяжении четырех лет крымчан "кормили обещаниями" и сулили им "золотые горы", которые должны были, видимо, "приехать" по Керченскому мосту. Но вот мост построили, "ввалив" в его строительство более $6 млрд, но… Чуда так и не произошло. После открытия объекта цены на полуострове продолжили расти, турпоток почти не изменился, а экономика региона продолжает рушиться. Сегодня, в феврале, цены на большинство продуктов питания в Симферополе выше, чем в Киеве на 30%, а в августе разница была почти вполовину.

Открытие моста хоть и упростило доставку грузов на полуостров и сделало ее более стабильной, но не изменило уровень цен. Дело в том, что большинство перевозчиков вообще не планируют снижать стоимость своих услуг – спрос на перевозки в Крым значительно выше спроса на вывоз товаров из Крыма, именно поэтому стоимость доставки фуры с продуктами объемом 20 тонн из Москвы в Симферополь составляет 150 тыс. руб., а обратно – 50 тыс. руб. Железнодорожное сообщение через пролив также ничего не поменяет, ведь тарифы российской железной дороги очень высокие, а значит, и цены не упадут. Кроме того, цены на продукты в РФ, в принципе, всегда были и есть выше украинских на 15–20%.

Туризм

Проблемы крымского туризма не сводятся к логистике. До аннексии Крым гостеприимно встречал российских туристов: ходили поезда, украинские продукты были дешевле и качественнее, отдых был комфортнее и доступнее, не было рисков и угроз, на улицах не встречались военные и бронетехника. Но тогда максимально удавалось привлечь в Крым лишь 1,3 млн туристов из РФ. Теперь цены в Крыму стали выше даже московских, отдых дороже, чем в Сочи, и регулярные сообщения в росСМИ про экологические бедствия и теракты на полуострове.

В 2019 году самый дешевый тур из Москвы на двоих в Феодосию стоит 39 тыс. руб. Путешествия в Турцию, Египет, даже Грецию – дешевле. Нет никаких оснований для увеличения турпотока из РФ в оккупированный Крым.

Нет и иностранных туристов. В 2013 году украинский полуостров принял 540 тыс. туристов из ЕС, Турции и дальнего зарубежья, а еще 320 тыс. – из Беларуси. Сегодня он остается для всего мира "серой зоной", рисковой и не рекомендованной для туризма. В туриндустрии было задействовано более 100 тыс. крымчан. Многие из них остались без работы, многие ушли из этого бизнеса.

Химическая промышленность

Не добавляет плюсов туристическому имиджу Крыма и экологическая катастрофа, произошедшая на севере полуострова в августе прошлого года. В ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода "Крымский титан". Работу завода остановили только спустя две недели, а уже в конце октября "Крымский титан" снова заработал. Кардинально улучшить ситуацию с кислотонакопителем не удалось. Да и вообще заводы, расположенные в этом регионе, не способны работать в условиях "серой зоны".

Завод "Титан" расположен в Армянске не потому, что там для него есть сырье или сбыт его продукции. И "Титан", и "Крымский содовый завод" сильно зависят от украинской энергосистемы, и от ресурсной базы, в том числе от воды, от Северо-Крымского канала. Завод и раньше попадал в разные коллизии из-за того, что находится на стыке двух административных регионов Украины – Херсонской области и Крыма, из-за чего даже рассматривался вопрос изменения админграниц.

Инфраструктура водоснабжения, железнодорожного сообщения, газо- и энергообеспечения построена так, что значимая часть ее находится на территории Херсонской области. Химический комплекс не способен безопасно работать автономно от материковой Украины, а последствия могут быть катастрофическими и для Черного, и для Азовского морей.

Политика украинских властей в отношении ситуации с "Крымским титаном" очень слабая. Но нельзя забывать об этой теме, необходимо настаивать на международной экологической миссии, привлекать иностранных экспертов. Любая иностранная комиссия подтвердит опасность функционирования химического комплекса в условиях аннексии, тем более, что ситуация касается двух морей международного значения.

В Армянске и Красноперекопске в работе химпредприятий задействовано почти 10 тыс. человек. Все они могут остаться без работы. Других вариантов занятости населения в этом регионе просто нет. Остановка заводов станет очень острой социальной проблемой.

Сельское хозяйство и виноделие

Если сначала российские власти с помощью инструментов пропаганды еще пытались уверить крымчан, что у сельского хозяйства на полуострове есть шансы, то сегодня даже они уже признали, что без днепровской воды ничего не урегулируется. Засоление почв в ближайшее время станет очень серьезной проблемой.

Объемы урожая заметно уменьшаются с каждым годом, даже судя по официальным данным. После уборки ранних зерновых и зернобобовых культур в РФ заявили, что всего было намолочено 906 тыс. тонн зерновых с площади более 548 тыс. га, что на 48% ниже прошлогоднего урожая. Но я не верю в эти цифры, думаю, реальные объемы минимум вдвое меньше.

После ситуации на "Крымском титане" уже и российские экологи признали, что в случае не урегулирования в ближайшей перспективе вопроса водообеспечения Крыма в промышленных масштабах существует большая вероятность возникновения неконтролируемых чрезвычайных происшествий в виде дальнейших техногенных катастроф, вспышек различных заболеваний среди населения и скота, а также общей дестабилизации экологической ситуации.

Из-за отсутствия должного полива около 60−65% урожая овощных и фруктовых культур гибнет ежегодно. Кроме того, пересыхают пастбища, из-за чего происходит быстрое уменьшение поголовья рогатого скота.

Развитие сельскохозяйственного сектора в Крыму не интересно России. Крымские продукты не нужны в РФ – российским производителям и бизнесу выгодно, чтобы сельское хозяйство в Крыму уничтожалось. Краснодарский рис заменил крымский очень быстро. 30 тыс. рисовых чеков севера Крыма пришли в негодность. То же произошло и с овощеводством. Без работы в селах осталось 7 тыс. человек.

О виноградарстве и виноделии в Крыму также нельзя сказать ничего хорошего. Общая динамика сокращения площадей плодоносящих виноградников неутешительная. Так, по состоянию на 1 января 2013 года их площадь составляла 20,5 тыс. га, а в 2017 году – 14,1 тыс. га, что на 30% меньше. Урожайность снизилась с 56 до 35,4 центнеров с гектара. Среди факторов, которые способствовали этому, – незаконное отчуждение земель, строительство объектов инфраструктуры и прокладка дорог на территории виноградников, низкий контроль землеустройства.

Виноделие – "визитка" Крыма – страдает с каждым годом все сильнее. Российская аннексия нанесла непоправимый урон винодельческой отрасли Крыма. Всемирно известные винные бренды украинского полуострова в России теперь именуют "винным напитком", знаменитые крепленые крымские вина снимают с производства, потому что они не попадают под российские стандарты, а коллекционные – просто распродают.

P.S. Несмотря на заметное снижение интереса к теме Крыма, в мире еще не забыли про незаконную аннексию полуострова. Евросоюз сохраняет свои санкции, в ООН принимают новые резолюции. А вот работа украинских властей в отношении Крыма вызывает большие вопросы.

Для примера: за первый месяц 2020 года РФ приняла около 3,5 тыс. правовых актов для так называемой "интеграции" оккупированного Крыма. В свою очередь представительство президента Украины в АРК за год работы разработало 10 законопроектов, и только три из них зарегистрированы в Верховной Раде Украины.

План конкретных действий, мер по деоккупации полуострова до сих пор, за шесть лет (!), не разработан. Конечно, к годовщине аннексии или во время наиболее резонансных событий в Крыму с трибун делаются громкие заявления и звучат обещания "вернуть Крым в ближайшие дни". Поэтому "Крым – это Украина" в основном на уровне риторики.

Источник: Александр Лиев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора