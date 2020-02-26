Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Пристайко рассказал, при каких условиях Украина начнет поставлять воду в Крым

Украинская власть возобновит поставки воды в Крым, как только оккупанты уйдут с полуострова, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пристайко: Ответственность за захваченную территорию должна нести страна-оккупант
Пристайко: Ответственность за захваченную территорию должна нести страна-оккупант
Фото: ЕРА

Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым. Об этом 26 февраля журналистам в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вы понимаете, насколько многогранная проблема Крыма. Множество проблем – от человеческих и заканчивая экономическими. Есть проблемы захваченных наших предприятий, судебные вопросы. Наша позиция остается неизменной – мы поставляли воду в украинскую Автономную Республику Крым, сейчас она в оккупации. Согласно всем международным конвенциям, ответственность за захваченную территорию должна нести страна-оккупант. Мы доводим РФ: убирайтесь с территории и мы восстановим все, что было, мирным путем", – сказал он.

В программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"), вышедшей в эфир 30 января, народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Крым. "Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину. – "ГОРДОН"), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", – сказал он.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, водоснабжение, Северо-Крымский канал, Вадим Пристайко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Пэлтроу выпустила дополнительный тираж свеч с "запахом вагины"
Пэлтроу выпустила дополнительный тираж свеч с "запахом вагины"
"Какая есть". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil снялась в белье
"Какая есть". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil снялась в белье
Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире
Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире
"Новый канал" судится с СБУ из-за невъездной российской актрисы Варнавы
"Новый канал" судится с СБУ из-за невъездной российской актрисы Варнавы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS