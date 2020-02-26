Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Если бы в Крыму хотя бы одна воинская часть оказала сопротивление, с ними бы встали в окопы десятки тысяч людей – Чийгоз

По словам замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, в феврале 2014 года он передал лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву список из 3 тыс. крымчан, готовых к вооруженному сопротивлению оккупации полуострова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чийгоз: Были провокации со стороны отдельных воинских частей
Чийгоз: Были провокации со стороны отдельных воинских частей
Фото: eurosolidarity.org

Если бы в 2014 году украинские воинские части оказали сопротивление российской аннексии Крыма, их бы поддержало местное население. Такое мнение в интервью "Укринформу", опубликованном 26 февраля, выразил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

"Если бы хотя бы одна воинская часть начала вооруженное сопротивление, десятки тысяч с ними стояли бы в окопах. Военные должны были возглавить сопротивление, а крымские татары готовы были их поддержать. Другое дело – что у нас были провокации со стороны отдельных воинских частей, когда их представители предлагали зайти в часть и открыть ангары с оружием. Командиры этих частей уже были в сговоре с российскими оккупантами. Это была явная провокация, и мы на нее не пошли", – сказал он.

Замглавы Меджлиса объяснил, что "потом эти командиры воинских частей и российские незаконные формирования в Крыму заявят, что на них напали и отобрали у них оружие", и объявят крымских татар террористами.

"Впоследствии командиры частей, в которых нам предлагали "взять" оружие, уже служили в российской армии", – отметил Чийгоз.

Он рассказал, что в феврале 2014 года передал лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву список лиц, готовых к вооруженному сопротивлению аннексии.

"Эти списки у меня дома во время обыска искали, даже пол срывали. Тогда Мустафа-ага приехал из Киева, помню, еще были открыты Перекоп и Чонгар и действовало железнодорожное сообщение с материком. Он сказал, что решается вопрос с оружием с материковой Украины, и мы за один день составили перечень лиц, которые были готовы воевать, – их было около 3 тыс. Копий списка я не делал, оригинал передал Джемилеву, и он поехал с ним в Киев, поэтому во время обыска у меня ничего не нашли", – сообщил Чийгоз.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В сентябре 2017 года подконтрольный России суд в Крыму приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима за организацию массовых беспорядков во время оккупации Крыма Россией в 2014 году. С января 2015 года он удерживался в СИЗО.

25 октября Чийгоза и заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова отправили на самолете в Турцию. По словам Джемилева, это стало возможным благодаря усилиям руководства Украины, международных организаций и президента Турции. Указы об их помиловании в РФ засекречены, Умеров и Чийгоз заявили, что отказались писать прошение на имя президента России Владимира Путина. 27 октября Умеров и Чийгоз прилетели в Киев.

Теги: Россия, Крым, оружие, Мустафа Джемилев, военные, оккупация, крымские татары, провокации, Ахтем Чийгоз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шарапова ушла из тенниса из-за беременности – СМИ
Шарапова ушла из тенниса из-за беременности – СМИ
Пэлтроу выпустила дополнительный тираж свеч с "запахом вагины"
Пэлтроу выпустила дополнительный тираж свеч с "запахом вагины"
"Какая есть". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil снялась в белье
"Какая есть". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil снялась в белье
Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире
Финалист нацотбора на "Евровидение 2020" David Axelrod: Я уже пять лет самый счастливый папа в мире
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS