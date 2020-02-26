Если бы в Крыму хотя бы одна воинская часть оказала сопротивление, с ними бы встали в окопы десятки тысяч людей – Чийгоз

По словам замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, в феврале 2014 года он передал лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву список из 3 тыс. крымчан, готовых к вооруженному сопротивлению оккупации полуострова.

Если бы в 2014 году украинские воинские части оказали сопротивление российской аннексии Крыма, их бы поддержало местное население. Такое мнение в интервью "Укринформу", опубликованном 26 февраля, выразил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

"Если бы хотя бы одна воинская часть начала вооруженное сопротивление, десятки тысяч с ними стояли бы в окопах. Военные должны были возглавить сопротивление, а крымские татары готовы были их поддержать. Другое дело – что у нас были провокации со стороны отдельных воинских частей, когда их представители предлагали зайти в часть и открыть ангары с оружием. Командиры этих частей уже были в сговоре с российскими оккупантами. Это была явная провокация, и мы на нее не пошли", – сказал он.

Замглавы Меджлиса объяснил, что "потом эти командиры воинских частей и российские незаконные формирования в Крыму заявят, что на них напали и отобрали у них оружие", и объявят крымских татар террористами.

"Впоследствии командиры частей, в которых нам предлагали "взять" оружие, уже служили в российской армии", – отметил Чийгоз.

Он рассказал, что в феврале 2014 года передал лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву список лиц, готовых к вооруженному сопротивлению аннексии.

"Эти списки у меня дома во время обыска искали, даже пол срывали. Тогда Мустафа-ага приехал из Киева, помню, еще были открыты Перекоп и Чонгар и действовало железнодорожное сообщение с материком. Он сказал, что решается вопрос с оружием с материковой Украины, и мы за один день составили перечень лиц, которые были готовы воевать, – их было около 3 тыс. Копий списка я не делал, оригинал передал Джемилеву, и он поехал с ним в Киев, поэтому во время обыска у меня ничего не нашли", – сообщил Чийгоз.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В сентябре 2017 года подконтрольный России суд в Крыму приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима за организацию массовых беспорядков во время оккупации Крыма Россией в 2014 году. С января 2015 года он удерживался в СИЗО.

25 октября Чийгоза и заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова отправили на самолете в Турцию. По словам Джемилева, это стало возможным благодаря усилиям руководства Украины, международных организаций и президента Турции. Указы об их помиловании в РФ засекречены, Умеров и Чийгоз заявили, что отказались писать прошение на имя президента России Владимира Путина. 27 октября Умеров и Чийгоз прилетели в Киев.