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СНБО передал на утверждение Зеленскому проект стратегии нацбезопасности и обороны

Проект стратегии национальной безопасности, которую Совет нацбезопасности и обороны передал на утверждение президенту Украины Владимиру Зеленскому, основывается на трех принципах: сдерживании, устойчивости и взаимодействии.

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В центре стратегии, проект которой утвердил СНБО, находится неприкосновенность и безопасность человека
В центре стратегии, проект которой утвердил СНБО, находится неприкосновенность и безопасность человека
Фото: president.gov.ua

18 февраля на заседании под председательством президента Украины Владимира Зеленского Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект стратегии нацбезопасности и обороны "Безопасность человека – безопасность страны". Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

СНБО предложил этот документ Зеленскому на утверждение.

"Впервые в центре внимания документа – человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", – отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, стратегия предусматривает, что высшим приоритетом и главной задачей государства является установление мира как залог развития страны, но это не должно происходить ценой потери суверенитета и территорий.

"Стратегия базируется на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживании (развитии обороны и возможностей в сфере безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивости (способности общества и государства быстро адаптироваться к изменениям условий безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействии (развитии стратегических отношений с ключевыми зарубежными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США)", – рассказали в пресс-службе.

Секретарь СНБО сообщил, что в документе приоритетами национальных интересов определены:

  • отстаивание независимости и государственного суверенитета;
  • восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины;
  • общественное развитие, прежде всего человеческого капитала;
  • защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

Данилов отметил, что стратегия – это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

"Конечной целью реализации стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков", – сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) направила письмо с положительной оценкой предложенного проекта стратегии.

Теги: Украина, СНБО, реформы, оборона, Владимир Зеленский, документы, Алексей Данилов
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