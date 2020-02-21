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Новому руководству Украины надо понять, что без мощного ракетного щита страна не способна защититься – Турчинов

Украине нужны ракеты, которые могут уничтожать российские корабли в местах их базирования, считает экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Турчинов о ракетной программе: Было очень много наработано
Турчинов о ракетной программе: Было очень много наработано
Фото: turchynov.com

Украине следует усиливать и увеличивать свой ракетный потенциал. Такое мнение выразил журналисту Сергею Иванову бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, которого цитирует 21 февраля его сайт.

"Нам надо усиливать и увеличивать ракетный потенциал нашего государства. К большому сожалению, в СМИ появилась информация относительно сворачивания ракетных программ, об уменьшении финансирования и закупки ракетной техники. Новому руководству государства надо понять, что без мощного ракетного щита Украина не способна себя защитить", – сказал Турчинов.

По словам экс-секретаря СНБО, который пять лет отвечал за развитие национальной ракетной программы, сворачивать ракетную программу – "безответственно".

"Было очень много наработано, начиная от не худших, чем у наших партнеров, противотанковых ракет и заканчивая крылатыми ракетами, которые способны уничтожать корабли противника в местах их базирования", – сказал он.

Турчинов утверждает, что новые украинские переносные зенитно-ракетные комплексы "способны на большом расстоянии поражать цель, прожигая метровую танковую броню".

"Ракеты "Ольха", а сейчас уже завершается работа над ракетным комплексом "Ольха-М", значительно лучше российских аналогов. В отличие от "Смерча", наши ракеты управляемые, что позволяет значительно повысить точность поражения. В одном залпе 12 ракет, и каждая из них может поражать свою цель", – подчеркнул он.

От любых провокаций российского флота Черноморское и Азовское побережья Украины может защитить крылатая ракета "Нептун", считает экс-секретарь СНБО.

"Более того, может уничтожать российские корабли даже в местах их базирования, когда они еще не вышли из своих портов", – отметил Турчинов.

18 февраля главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что в проекте украинского государственного оборонного заказа на 2020 год не предусмотрено достаточное финансирование ракетной программы. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг эту информацию.

Ракеты системы залпового огня "Ольха-М" – разработка конструкторов государственного предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине с замкнутым циклом.

Об успешном этапе испытаний ракеты "Нептун" пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля 2019 года. 27 мая ракетный комплекс успешно прошел огневые испытания.

Теги: Украина, Александр Турчинов, ракеты, Нептун, ракета, ракетный комплекс, ракетный комплекс Ольха, корабли, крылатая ракета
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