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В Китае от коронавируса за сутки погибло 44 человека

Всего в КНР зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заболевания новым коронавирусом, вылечилось 26 403 пациента.

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42 человека за сутки умерли в провинции Хубэй
42 человека за сутки умерли в провинции Хубэй
Фото: ЕРА

По состоянию на начало суток 28 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 2788 человек. Об этом сообщает Национальный комитет здравоохранения КНР.

За сутки от вируса умерло 44 человека, 42 из них – в провинции Хубэй.

Всего было зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заболевания, вылечилось 26 403 пациента.

За пределами материкового Китая, в Гонконге, Макао и Тайване, зарегистрированы 135 подтвержденных случаев инфицирования. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зарегистрировано 3664 случая заражения коронавирусом в 42 странах. Всего погибло 57 человек. За последние сутки жертвами COVID-19 (болезни, которую вызывает вирус) стали 13 человек.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, а также у 26-летней украинки, которая проживает в Италии.

Теги: Китай, ВОЗ, жертвы, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Хубэй
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