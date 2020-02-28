Данилов: Лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в стране разрабатывают систему тотального контроля за лекарственными средствами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 27 февраля в эфире телеканала "1+1" назвал "лучшие" лекарства от коронавируса.

"Я вам хочу сказать: лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок", – сказал он.

Секретарь СНБО сказал об этом, рассказывая о продаже лекарств в Украине безотносительно к коронавирусу.

"Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя, заканчивая последним аптечным складом. Как раз этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", – заявил Данилов.

Позже секретарь СНБО подчеркнул, что алкоголь в качестве лекарства он принимать не советовал.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибло 44 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, а также у 26-летней украинки, которая проживает в Италии.