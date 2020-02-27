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В Польше опровергли случай коронавируса

Министерство здравоохранения Польши опровергло информацию местных СМИ о том, что в стране зафиксирован первый случай коронавируса.

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Больных коронавирусом в Польше не зафиксировали
Больных коронавирусом в Польше не зафиксировали
Фото: pixabay.com

В министерстве здравоохранения Польши опровергли информацию о том, что в стране был зафиксирован первый случай коронавируса. Сообщение опубликовано 27 февраля в Twitter министерства.

"Ни одного случая коронавируса не было диагностировано в Польше. Если это произойдет, мы сообщим вам об этом", – говорится в сообщении.

27 февраля польское издание Express Ilustrowany сообщило, что в польском городе Лодзь зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Сообщалось, что вирус обнаружили у 25-летней женщины, которая месяц провела в Таиланде и вернулась домой 22 февраля.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значениеПо состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились.

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентовКоронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Еще одна гражданка Украины заболела в Италии.

Теги: Польша, эпидемия, вирус, коронавирус SARS-CoV-2
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