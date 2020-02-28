Украинцев из Италии эвакуировать не планируют – посол

По словам посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, транспортное сообщение с Италией не закрыто, поэтому любой украинец, желающий провериться на родине на наличие коронавируса, может свободно вернуться в страну самолетом или автобусом.

Украина не планирует эвакуировать своих граждан из Италии, где случилась вспышка коронавируса. Об этом 27 февраля в эфире "1+1" в ток-шоу "Право на владу" сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Мы не рассматриваем этот сценарий по крайней мере по двум причинам. Первая – сегодня из Италии в Украину летает около 50 рейсов в неделю, и любой гражданин Украины, который считает, что он должен вернуться для того, чтобы пройти лечение или тест в Украине, может воспользоваться самолетом или более чем сотней автобусных маршрутов между Украиной и Италией", – отметил посол.

Перелыгин добавил, что транспортное сообщение между Италией и другими странами не закрыто; нет никаких предостережений относительно поездки или перелета из Италии в любую другую страну, в том числе и Украину.

"Все, у кого есть разрешение на жительство [в Италии], имеют специальные медицинские карты, которые предоставляют им возможность лечиться", – уточнил посол.

По его словам, остальные иностранцы в Италии могут получить бесплатную медицинскую помощь в случае необходимости благодаря страховке или через систему скорой помощи.

В Италии зафиксировано наибольшее количество заразившихся коронавирусом вне Китая – 474 человека по состоянию на 27 февраля, 12 человек погибли.

Основный очаг заражения в Италии находится в городе Кодоньо (Ломбардия), в котором проживает около 15 тыс. человек. Считается, что вирус в этот регион завез 38-летний мужчина, которого власти называют "пациент №1".

Среди заболевших в Италии – 26-летняя украинка, которая работает в этой стране. Сейчас она находится в больнице в Непаполе, ее "состояние не критическое".

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, вылечилось 26 403 пациента, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зарегистрировано 3664 случая заражения коронавирусом в 42 странах. Всего погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.