Аваков заявил, что зараженных коронавирусом в Украине будут транспортировать санитарным вертолетом Ми-8

В Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям заступил на круглосуточное дежурство санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Именно он будет перевозить зараженных коронавирусом, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В Украине вероятных инфицированных коронавирусом больных будут транспортировать в специально оборудованном санитарном вертолете, который находится на круглосуточном дежурстве в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1" вечером 27 февраля.

"В ГСЧС Украины заступил на круглосуточное дежурство санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных", – сказал Аваков.

По его словам, этот вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и последний раз работал в Мали. Экипаж и медперсонал вертолета состоит из медиков, прошедших специальную подготовку.

"Эти люди работали во время эпидемии Эбола – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять четыре – шесть больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны", – подчеркнул глава МВД.

Он добавил, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, а также у 26-летней украинки, которая проживает в Италии.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заболевания новым коронавирусом, вылечилось 26 403 пациента, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зарегистрировано 3664 случая заражения коронавирусом в 42 странах. Всего погибло 57 человек.