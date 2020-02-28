Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Беларусь и Литва сообщили о первых случаях коронавируса

В Беларуси новый китайский коронавирус был выявлен у студента из Ирана, в Литве его носителем оказалась вернувшаяся из Италии женщина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вирус в Литве появился у женщины, которая приехала из Италии
Вирус в Литве появился у женщины, которая приехала из Италии
Фото: ЕРА

Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Беларуси. Его носителем стал иранский студент, который обучается в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Тесты студента в Научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие инфекции.

Он прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в инфекционной больнице Минска. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно, отметили в ведомстве.

Минздрав Литвы сегодня также сообщил о первом случае коронавируса в стране. Его выявили у женщины, которая вернулась из Италии.

Она находится в изоляции в больнице Шяуляя, где имеется инфраструктура для лечения таких заболеваний.

В ведомстве сообщили, что у женщины слабые симптомы заболевания. 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, а также у 26-летней украинки, которая проживает в Италии.

По состоянию на начало суток 28 февраля, в КНР зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заболевания новым коронавирусом, вылечилось 26 403 пациента, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зарегистрировано 3664 случая заражения коронавирусом в 42 странах. Всего погибло 57 человек.

Теги: Иран, Беларусь, Италия, Литва, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Голограмма Хьюстон дала концерт в Великобритании
Голограмма Хьюстон дала концерт в Великобритании
Шварценеггер привел в офис двух пони, где их встретил аллигатор
Шварценеггер привел в офис двух пони, где их встретил аллигатор
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS