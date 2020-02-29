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Комаровский: От страха умрет больше, чем от коронавируса

По словам врача-педиатра Евгения Комаровского, украинцы не хотят защищаться от гриппа, против которого есть вакцина, но боятся нового коронавируса, так как мало знают о нем.

Комаровский: Мы не очень разбираемся с коронавирусом, поэтому нам как-то страшновато
Комаровский: Мы не очень разбираемся с коронавирусом, поэтому нам как-то страшновато
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинцы боятся неизвестного. Такое мнение врач-педиатр Евгений Комаровский выразил 28 февраля в ходе программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", комментируя реакцию общественности на распространение коронавируса SARS-CoV-2.  

По словам врача, украинцы мало осведомлены о вирусе. 

"Люди наши знают, что такое корь, дифтерия, столбняк, автомобильные аварии, ботулизм, фальсифицированный алкоголь. Но мы не очень разбираемся с коронавирусом, поэтому нам как-то страшновато", – сказал он. 

Комаровский отметил, что коронавирус по тяжести последствий сопоставим с гриппом. 

"Очень часто сравнение с гриппом кажется неуместным. Но тем не менее украинцы практически не хотят от него защищаться. Не хотят делать прививки – и все тут. То есть гриппа, против которого даже вакцина есть, мы не боимся... Грипп убивает молодых, убивает беременных, у коронавируса этого практически нет. Но мы его боимся, а гриппа не боимся. Я не вижу тут логики... Паника непродуктивна. Но когда мы нагнетаем, когда из каждого утюга слышно: "Мы все умрем", – то от страха таки умрет больше, чем от коронавируса. Реально больше", – заявил врач. 

Он призвал общество объединиться "перед лицом опасности" и дал ряд рекомендаций по профилактике заболевания. 

"Чем меньше людей вокруг вас – тем лучше. Можете не залазить в переполненный троллейбус – пройдите пешком. Можете работать из дома – работайте из дома. Можете заказать продукты онлайн – закажите", – сказал он. 

Врач подчеркнул, что наиболее подвержены риску заболевания люди преклонного возраста.

По словам Комаровского, в информационной политике украинский властей, касающейся коронавируса, есть "огромные пробелы". 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерло 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 своих граждан, а 27 также иностранцев из Уханя. Вместе с 22 членами экипажа самолета и персонала они заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Жители Новых Санжар Полтавской области протестовали против размещения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. Начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков.

По состоянию на 27 февраля у 89 человек, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, коронавирус SARS-CoV-2 не выявлен, сообщал  секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.

Теги: Украина, грипп, вирус, Евгений Комаровский, паника, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Свобода слова Савика Шустера
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