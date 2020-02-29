Комаровский: От страха умрет больше, чем от коронавируса

По словам врача-педиатра Евгения Комаровского, украинцы не хотят защищаться от гриппа, против которого есть вакцина, но боятся нового коронавируса, так как мало знают о нем.

Комаровский: Мы не очень разбираемся с коронавирусом, поэтому нам как-то страшновато Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинцы боятся неизвестного. Такое мнение врач-педиатр Евгений Комаровский выразил 28 февраля в ходе программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", комментируя реакцию общественности на распространение коронавируса SARS-CoV-2.

По словам врача, украинцы мало осведомлены о вирусе.

"Люди наши знают, что такое корь, дифтерия, столбняк, автомобильные аварии, ботулизм, фальсифицированный алкоголь. Но мы не очень разбираемся с коронавирусом, поэтому нам как-то страшновато", – сказал он.

Комаровский отметил, что коронавирус по тяжести последствий сопоставим с гриппом.

"Очень часто сравнение с гриппом кажется неуместным. Но тем не менее украинцы практически не хотят от него защищаться. Не хотят делать прививки – и все тут. То есть гриппа, против которого даже вакцина есть, мы не боимся... Грипп убивает молодых, убивает беременных, у коронавируса этого практически нет. Но мы его боимся, а гриппа не боимся. Я не вижу тут логики... Паника непродуктивна. Но когда мы нагнетаем, когда из каждого утюга слышно: "Мы все умрем", – то от страха таки умрет больше, чем от коронавируса. Реально больше", – заявил врач.

Он призвал общество объединиться "перед лицом опасности" и дал ряд рекомендаций по профилактике заболевания.

"Чем меньше людей вокруг вас – тем лучше. Можете не залазить в переполненный троллейбус – пройдите пешком. Можете работать из дома – работайте из дома. Можете заказать продукты онлайн – закажите", – сказал он.

Врач подчеркнул, что наиболее подвержены риску заболевания люди преклонного возраста.

По словам Комаровского, в информационной политике украинский властей, касающейся коронавируса, есть "огромные пробелы".

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.