Коронавирус на борту Diamond Princess. Из японской больницы выписали одну украинку

Из больницы в Токио выписали члена экипажа карантинного круизного лайнера Diamond Princess – гражданку Украины, сообщили в Министерстве иностранных дел.

В Японии из больницы выписали одну украинку – члена экипажа лайнера Diamond Princess, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

"27 февраля одну гражданку Украины выписали из больницы и перевезли в гостиницу. Посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна", – сказал дипломат.

По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас их состояние удовлетворительное, сообщали в МИД.

Остальные граждане Украины продолжают находиться на борту Diamond Princess.

По информации посольства Украины в Японии, им провели тестирование на коронавирус, результаты исследования пока неизвестны.

24 из 25 украинцев, с которыми связались украинские дипломаты, заявили, что планируют проходить карантин в Японии, возвращаться в Украину в ближайшие дни они не собираются. Еще один украинец пока не вышел на связь.

Всего на борту лайнера, который находится на карантине в порту Иокогама, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна.

По состоянию на 27 февраля, по данным японского телеканала NHK, коронавирус был подтвержден у 700 пассажиров и членов экипажа, умерли восемь человек. Всего в Японии зафиксировано 900 случаев заражения.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, вылечилось 26 403 пациента, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зарегистрировано 3664 случая заражения коронавирусом в 42 странах. Всего погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет.