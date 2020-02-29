В Киеве подготовлено 500 мест на случай распространения коронавируса – Кличко

В столице Украины подготовлено 78 специальных боксов на случай выявления в городе коронавируса SARS-CoV-2, сказал мэр Киева Виталий Кличко.

На случай распространения коронавируса в инфекционных больницах Киева подготовлено 500 мест. Об этом 28 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал мэр города Виталий Кличко.

"Сегодня у нас 500 мест подготовлено в инфекционных отделениях для взрослых, для детей и беременных женщин. Подготовлено 78 боксов специальных, и также все медицинские учреждения оборудованы приборами искусственной вентиляции легких", – рассказал Кличко.

Он добавил, что киевские власти заказали экспресс-тесты для быстрого выявления коронавируса.

"Только лишь вчера прошли препараты экспресс-тестов, которые на протяжении 30 – максимум 40 минут могут уже дать подтверждение, человек болен коронавирусом или нет. Как только вчера прошли испытания, мы заказали эти препараты, я дал задание, что такие препараты экспресс-тестов будут установлены в воздушных воротах города Киева, в Борисполе и в Жулянах, в связи с тем, чтобы тех людей, которые имеют симптомы, выявить", – сказал мэр.

Кличко отметил, что 27 февраля столичные медики прошли теоретические учения по поводу того, как действовать в случае выявления коронавируса, а 28 февраля – практические.

"Проводятся превентивные меры, проводится дезинфекция транспорта ежедневно", – рассказал мэр.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.