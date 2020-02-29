Влияние коронавируса на экономику Украины и децентрализация. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
28 февраля на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online в 21.00 прошла программа "Свобода слова Савика Шустера". Среди гостей ток-шоу – врач-педиатр Евгений Комаровский, вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Политики и эксперты обсудили парализует ли коронавирус мировую экономику и экономику Украины и чего ждать от децентрализации страны.
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