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Евромайдан

"Конкретное лицо не установлено". Горбатюк рассказал о расследовании первых убийств на Майдане

По словам экс-начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, на начальном этапе расследования убийств участников Евромайдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника были получены результаты экспертиз, свидетельствующие о том, что в активистов стреляли с расстояния трех метров, хотя возле них не было людей с оружием. Позже были сделаны дополнительные экспертизы, результаты которых отличались от начальных, отметил Горбатюк.

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Горбатюк: Когда я работал, мы надеялись, и сейчас я надеюсь, что это преступление будет рано или поздно раскрыто
Горбатюк: Когда я работал, мы надеялись, и сейчас я надеюсь, что это преступление будет рано или поздно раскрыто
Фото: lb.ua

Экс-начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк вечером 21 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал о расследовании убийств первых погибших участников Революции достоинства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника.

Ведущий спросил, есть ли у кого-нибудь понимание того, кто убил Нигояна. 

"На сегодня конкретное лицо, которое совершило это преступление, не установлено", – ответил Горбатюк.

Он отметил, что расследование убийств Нигояна, Жизневского и Сеника начиналось "при той власти". 

"Тогда были получены результаты экспертизы о том, что выстрел был якобы совершен с расстояния до 3 метров. Это длительное время влияло на расследование. Мы не могли понять, почему следствие не двигается. Потому что возле этих лиц не было на расстоянии 3 метров людей с оружием", – добавил Горбатюк. 

Он сообщил, что позже были проведены дополнительные экспертизы, по результатам которых не было обнаружено признаков "близкого выстрела до 3 метров". По словам Горбатюка, эти экспертизы свидетельствуют о том, что стреляли с расстояния около 30 метров. 

Как сообщил Горбатюк, результаты следственных экспериментов указывают, что выстрелы были сделаны со стороны места, где находилось подразделение "Беркута" одной из областей. 

Он не сказал, о каком именно подразделении идет речь, так как расследование еще продолжается. 

"Когда я работал, мы надеялись, и сейчас я все-таки надеюсь, что это преступление будет рано или поздно раскрыто", – добавил экс-начальник управления спецрасследований ГПУ. 

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Украины Виктора Януковича в Россию.

Нигоян и Жизневский погибли 22 января 2014 года в центре Киева, тогда же ранение получил Сеник, который скончался через несколько суток.

Теги: Евромайдан, убийство, Беркут, Сергей Нигоян, Михаил Жизневский, Роман Сеник, расследование, Сергей Горбатюк, Свобода слова Савика Шустера
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