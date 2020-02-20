Майдановцы впервые применили оружие на 90-й день протестов, после того, как силовики убили 10 мирных граждан и сотни покалечили

Сегодня день памяти погибших на Майдане.

Из уважения к погибшим, в этот день не хочу писать никаких пафосных постов. Но должен среагировать на информационные провокации, которые последние дни идут от ряда политиков.

Сейчас в информационном пространстве активно вбрасывается информация, что майдановцы были провокаторами и радикалами, которые убивали милиционеров и беркутовцев. И именно поэтому беркутовцы вынужденно применили оружие против протестующих, чтобы себя защищать.

Давайте говорить на языке фактов и цифр. Майдан – это не только события 18–20 февраля. Это события, которые начались в ноябре 2013 года.

В январе, на 63-й день протестов, власть Януковича начала убивать украинцев из огнестрельного оружия, сначала по одному. 22 января первые трое погибших. Сергей Нигоян, Михаил и Роман Сеник.

Массовые убийства на улицах Киева начались через 27 дней – 18 февраля 2014 года. Именно 18 февраля началось так называемое Мирное шествие, которое завершилось разгромом самообороны в Мариинском парке. По состоянию на 14.00 было зафиксировано 10 убитых майдановцев.

Почему пишу о 14.00? Все просто – по данным следователей ГПУ, примерно с 14 часов того дня впервые фиксируются огнестрельные ранения сотрудников МВД.

То есть майдановцы впервые применили оружие на 90-й день протестных акций, после того, как силовики убили 10 мирных граждан и сотни покалечили.

Первые убитые милиционеры были в 17.20 на Крещатике. К тому времени количество убитых майдановцев перевалило за полтора десятка.

О чем свидетельствуют эти цифры? Все просто – майдановцы взяли в руки огнестрельное оружие для самообороны и защиты своей жизни. На что они имели полное право.

В преамбуле Общей декларации прав человека ООН от 1948 года четко написано: "Права человека охранялись силой закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения". Фактически это означает, что граждане имеют право на восстание, чтобы защитить себя от тирании власти. Что собственно и произошло 18 февраля 2014 года после 14.00.

А теперь сухие цифры. На Майдане погибло 98 митингующих и 17 силовиков. Общая цифра (то есть по всей Украине в период до конца февраля 2014-го) чуть больше – 104 на 45.

Прямую ответственность за всех убитых несет тогдашнее политическое руководство страны. К сожалению, из-за того, что большинство исполнителей сейчас в Москве, привлечь к ответственности их очень сложно.

Хотя надо признать – 35 силовиков осуждены.

Сможем ли мы осудить всех виновных и причастных к убийствам? Надеюсь, со временем да. Например, Литве для того, чтобы осудить советских омоновцев, которые убивали мирных граждан в 1991 году, понадобилось почти 20 лет.

А пока предлагаю прекратить спекуляции, пойти в церковь и поставить свечи за погибших.

Вечная слава героям.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора