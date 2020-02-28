Влияние коронавируса на экономику Украины и децентрализация. 28 февраля в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Парализует ли коронавирус мировую экономику и экономику Украины, и чего ждать от децентрализации страны. О главных темах для Украины пойдет речь в программе "Свобода слова Савика Шустера" 28 февраля, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.
Начало ток-шоу в 21.00. Оно транслируется на телеканале "Украина", а также в YouTube @shusteronline.
Гости студии:
Евгений Комаровский, врач-педиатр;
Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины;
Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционного платформа – За жизнь";
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";
Виталий Кличко, мэр Киева;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Андрей Садовый, городской голова Львова;
Александр Качура, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
Вячеслав Лысенко, президент компании ООО "Укр-Китай Коммуникейшн".
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.