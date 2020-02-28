Влияние коронавируса на экономику Украины и децентрализация. 28 февраля в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 28 февраля врач-педиатр Евгений Комаровский, вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит по пятницам начиная с 6 сентября 2019 года Фото: Шустер LIVE / Facebook

Парализует ли коронавирус мировую экономику и экономику Украины, и чего ждать от децентрализации страны. О главных темах для Украины пойдет речь в программе "Свобода слова Савика Шустера" 28 февраля, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

Начало ток-шоу в 21.00. Оно транслируется на телеканале "Украина", а также в YouTube @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

Евгений Комаровский, врач-педиатр;

Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины;

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционного платформа – За жизнь";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";

Виталий Кличко, мэр Киева;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Андрей Садовый, городской голова Львова;

Александр Качура, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Вячеслав Лысенко, президент компании ООО "Укр-Китай Коммуникейшн".

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.