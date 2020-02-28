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Комаровский: Хочу знать, кто додумался, при молчаливом согласии всей страны, разогнать педиатров

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в Украине не хватает детских врачей, при этом граждане "не боятся ничего – ни кори, ни столбняка, ни дифтерии".

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Комаровский: Кто додумался разогнать педиатров? Я хочу фамилию, скажите, пожалуйста, кто этот человек?
Комаровский: Кто додумался разогнать педиатров? Я хочу фамилию, скажите, пожалуйста, кто этот человек?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал некоторые последствия медицинской реформы в Украине. 

"Я хочу знать, кто додумался, при молчаливом согласии всей страны, разогнать педиатров. Ну кто решил, что если в городе, в мегаполисе, стоит детская поликлиника, то ее надо разогнать и сделать семейных врачей? Кто? Я хочу фамилию, скажите, пожалуйста, кто этот человек?" – возмутился врач.

Он отметил, что Украина переживает "кризис вакцинации" – граждане не прививаются от серьезных заболеваний.

"И вот пусть этот человек сейчас посмотрит всем в глаза и объяснит, как может страна жить, где нищенские инфекционные больницы, где санитарно-эпидемиологическая служба отсутствует, где сывороток нет, где кризис вакцинации и так далее. Люди же у нас не боятся ничего – ни кори, ни столбняка, ни дифтерии, ничего не боятся, потому что справки о прививках как покупали, так и покупают. Понимаете, да?" – сказал Комаровский. 

Комаровский: Владимир Александрович, я вас люблю. Но они никогда не будут дякувати вам – вы всегда для них будете клоуном. Читайте полное интервью

По данным члена-корреспондента Национальной академии медицинских наук Украины, заведующего кафедрой педиатрии №2 Национального медицинского университета им. Александра Богомольца Александра Волосовца, сейчас в Украине работает около 8 тыс. педиатров, тогда как в начале 2000-х было 15 тыс. "Вакантных должностей педиатров в Украине – около 1 тыс., семейных врачей – 3 тыс.", – сказал он в интервью изданию "Ваше здоровье" в августе 2019 года.

Комаровский в ноябре написал в Facebook по случаю Дня педиатра, что детские врачи в Украине – "исчезающий вид". "Корма нет, охотятся все кому не лень, старые вымирают, молодые особи мигрируют туда, где их защищают и ценят. Впору создавать специальный "Институт памяти педиатров и педиатрии", – считает он. 

В 2018 году в Украине началась реформа первичного звена медицины. На первом этапе украинцы подписывали декларации с семейными врачами, педиатрами или терапевтами.

Старт второго этапа реформы запланирован на 1 апреля 2020 года. На этом этапе заработает программа медицинских гарантий. "Это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Программа медицинских гарантий приходит на замену псевдобесплатной медицине. В программу войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и медицинской реабилитации", – объясняли в Минздраве. 

Теги: Евгений Комаровский, реформа здравоохранения, врачи, медреформа
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