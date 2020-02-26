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"Мы хотим работать в своей стране". В Киеве на протест вышло около 100 медиков. Фоторепортаж

Сегодня 16.15
26 февраля в Киеве протестовали медицинские работники, которые требовали прекратить закрытие больниц, сокращение персонала и не урезать зарплаты врачам. Как сообщает "Обозреватель", в акции приняли участие около 100 человек. Они собрались на Майдане Незалежности, затем продолжили акцию возле Кабинета Министров, а завершили ее возле Офиса президента. Протестующие опасаются, что в результате оптимизации будут закрыты противотуберкулезные диспансеры, а обслуживать таких больных будут семейные врачи, пишет "Страна". Участники акции держали плакаты "Непродуманная медицинская реформа – это геноцид украинского народа", "Осторожно! Туберкулез", "Мы хотим работать в своей стране", "Мы не рабы", "Остановите убийственную реформу медицины" и другие. Фотографии с акции опубликовало агентство EPA.
Теги: Киев, протесты, реформа здравоохранения, медреформа
 

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