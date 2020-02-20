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Зеленский: 220 опорных больниц будут отремонтированы в 2020 году

На ремонт опорных больниц в Украине нашли средства, которых не было у Минздрава, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский о ремонте больниц: Это только начало, и люди это обязательно увидят
Зеленский о ремонте больниц: Это только начало, и люди это обязательно увидят
Фото: EPA

К концу 2020 года в Украине должны начать работу более 200 приемных отделений экстренной медицинской помощи. Об этом 19 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе Киевской области, пишет его пресс-служба.

"У нас очень много больниц по всей Украине, и мы нашли средства, которых не было в министерстве [здравоохранения], и 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. И это только начало, и люди это обязательно увидят", – сказал глава государства.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что у всех больниц будут контракты с Нацслужбой здоровья и они получат средства из госбюджета за свои услуги.

"В целом речь о 72 млрд грн, которые мы отдали на Национальную службу здоровья, чтобы оплачивать медицинские услуги", – сказала она.

Скалецкая отметила, что открытие опорных больниц не означает закрытие других медучреждений. По ее словам, это будут многопрофильные больницы, в которые можно будет быстро доставлять больного для оказания экстренной помощи и где будут специалисты различных профилей.

"У каждой области есть госпитальный совет, который может пересмотреть свои маршруты направления экстренной помощи и предоставить свои предложения, какие опорные больницы в них должны быть", – сказала глава ведомства.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что с 1 марта стартует проект "Большое строительство", в рамках которого планируется ремонт в том числе и отделений больниц.

Теги: Владимир Зеленский, Минздрав, реформа здравоохранения, Зоряна Скалецкая
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