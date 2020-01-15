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ДЕНЬГИ

Британия и агентство USAID предоставят Украине €4,6 млн на медицинскую реформу

Финансирование медицинской реформы в Украине со стороны правительства Великобритании и агентства США по международному развитию (USAID) рассчитано до 2021 года.

Деньги на поддержку медреформы поступят в Украину в течение года
Деньги на поддержку медреформы поступят в Украину в течение года
Фото: moz.gov.ua

Великобритания и Агентство США по международному развитию (USAID) выделят Украине €4,6 млн на реализацию медицинской реформы. Об этом 15 января в Facebook сообщило посольство Соединенного Королевства в Украине. 

"Великобритания выделяет на реализацию [медицинской реформы] £4 млн до марта 2021 года. Успех реформы возможен благодаря дальнейшему развитию Национальной службы здоровья Украины (созданной по примеру Национальной службы здоровья Британии), которая применяет систему "деньги идут за пациентом", – говорится в сообщении.

Целью совместной британско-американской программы является “создание в Украине прозрачной и эффективной системы здравоохранения“.

https://www.facebook.com/ukinukraine/posts/2897994510221379

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе.

Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года. 

Основным пунктом реформирования украинской медицины задекларирован принцип "деньги ходят за пациентом". Это позволяет выбрать семейного врача без привязки к прописке. Зарплата врачей зависит от количества подписанных с пациентами договоров. 

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. Переход ко второму этапу "Бесплатная диагностика" был запланирован на 1 июля 2019 года, но вместо него началась подготовка к следующему этапу – компьютеризации и оснащению больниц надлежащим оборудованием.

В конце 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о старте так называемой программы медицинских гарантий – с 1 апреля 2020 года бюджетные средства будут выделяться не на медучреждение, а на финансирование медуслуг. По мнению Гончарука, это позволит избежать задолженностей по зарплате в этой сфере. В бюджете-2020 на эти цели зарезервировано 72 млрд. грн.

Теги: Украина, Великобритания, здоровье, USAID, реформа здравоохранения
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