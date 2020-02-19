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У президента формируют коллегию врачей для анализа медицинской реформы

В комиссию для анализа медицинской реформы войдут известные врачи, состав комиссии будет объявлен, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Проанализируем до 1 марта, потому что с апреля начинается вторая часть медреформы
Зеленский: Проанализируем до 1 марта, потому что с апреля начинается вторая часть медреформы
Фото: ЕРА

Команда президента Украины Владимира Зеленского формирует коллегию врачей для анализа медицинской реформы. Об этом сегодня в ходе визита в одну из больниц Борисполя Киевской области заявил украинский президент, пишет "РБК-Украина".

"Мы вчера поставили такую задачу – я хочу чтобы они предоставили нам выводы относительно медреформы", – отметил Зеленский.

Он заявил, что в комиссию войдут известные врачи, которые хотят проанализировать реформу. Состав комиссии будет объявлен.

"В ближайшее время получим группу специалистов и проанализируем до 1 марта, потому что с апреля начинается вторая часть медреформы", – добавил Зеленский.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).

Теги: медицина, Борисполь, больница, Владимир Зеленский, реформа, медреформа
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