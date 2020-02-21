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Гончарук заявил, что с 1 апреля в Украине стартует второй этап медреформы

Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья сейчас работают с регионами для своевременного старта второго звена медицинской реформы, сказал сегодня в украинском парламенте премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук: Мы готовы к реформе, которая состоится 1 апреля
Гончарук: Мы готовы к реформе, которая состоится 1 апреля
Фото: kmu.gov.ua

С 1 апреля в Украине стартует вторая часть медицинской реформы. Об этом сегодня в ходе отчета правительства в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы готовы к реформе, которая состоится 1 апреля. Мы по каждой области имеем четкий план того, как должна преображаться медицинская система. Сейчас Минздрав и Национальная служба здоровья работают с регионами для своевременного старта второго звена медицинской реформы", – отметил Гончарук.

На этом этапе украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг, потому что заработает программа медицинских гарантий.

Программа медицинских гарантий содержит первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; стационарную, паллиативную медицинскую помощь – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом); медицинскую реабилитацию; медицинскую помощь в связи с родами и реимбурсацию лекарственных средств (программа "Доступные лекарства").

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).

Теги: Верховная Рада, медицина, отчет, Минздрав, Доступные лекарства, Алексей Гончарук, медреформа
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