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Всемирный совет по туризму оценил потери отрасли из-за коронавируса в $22 млрд

Президент Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара заявила, что наибольшее влияние эпидемия коронавируса будет иметь на туристическую отрасль в Азии, поскольку китайцы отказались от путешествий.

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По прогнозам Oxford Economics, больше всего от эпидемии пострадают страны, зависимые от китайских туристов, Таиланд, Камбоджа и Филиппины
По прогнозам Oxford Economics, больше всего от эпидемии пострадают страны, зависимые от китайских туристов, – Таиланд, Камбоджа и Филиппины
Фото: EPA

Ущерб туристической отрасли от эпидемии коронавируса может составить $22 млрд. Об этом 27 февраля в интервью Yahoo Finance сообщила президент Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара. 

Она подчеркнула, что индустрия туризма находится в опасности, так как количество инфицированных коронавирусом резко увеличивается. 

В интервью El Mundo она уточнила, что это предварительные расчеты WTTC и компании Oxford Economics. Оценка основана на опыте предыдущих кризисов мирового туризма, которые были связаны с эпидемиями SARS и H1N1. 

Глава WTTC прогнозирует, что наибольшее влияние эпидемия будет иметь на отрасль в Азии, прежде всего в Китае, "где туризм составляет 11% ВВП". Уже сейчас, сказал Гевара, китайцы отказываются от поездок, хотя считаются самыми щедрыми туристами, "они тратят больше всего, когда путешествуют". 

Гевара считает, что туристы должны продолжать путешествовать, прислушиваясь к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, потому что "если, например, не рекомендуют посещать 10 городов в Италии, это не означает, что нельзя поехать в другие регионы страны". 

AFP со ссылкой на отчет Oxford Economics пишет, что больше всего от эпидемии пострадают страны, зависимые от китайских туристов, – Таиланд, Камбоджа и Филиппины, а также специальные административные районы Китая Гонконг и Макао. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерло 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек. На территории Украины заболевших нет. 

В конце января, когда ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, риск распространения инфекции в Китае был оценен организацией как "очень высокий", уровень региональной и глобальной угрозы  как "высокий". 28 февраля организация повысила уровень глобальной угрозы до "очень высокого".

Из-за опасений инвесторов на фоне вспышки коронавирусной инфекции мировые фондовые рынки уже потеряли около $5 трлн.

Теги: Китай, Филиппины, Италия, Таиланд, туризм, Гонконг, Камбоджа, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Глория Гевара, Макао
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