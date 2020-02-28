Президента Монголии изолировали на 14 дней после посещения Китая

У монгольского президента Халтмаагийна Баттулга и всех, кто его сопровождал в поездке, по прибытию из Китая взяли тест на коронавирус.

Кроме Баттулга, в изоляцию также отправили еще четверых монгольских чиновников Фото: EPA

Президента Монголии Халтмаагийна Баттулга изолировали на 14 дней после однодневного визита в Китай. Об этом 28 февраля сообщает агентство Монцамэ.

Как сообщает агентство, у Баттулга и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита в КНР, взяли тест на коронавирус в аэропорту Чингисхана и отправили в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.

Монгольский президент помещен отдельно в столичную клинику, а сопровождавшие его лица – министр внешнеполитического ведомства, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор, глава администрации президента, советник президента по внешней политике – отправлены в специальный реабилитационный санаторий "Жаргалант" Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.