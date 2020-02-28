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Главный санврач Украины выступил за введение наказания за дезинформацию о коронавирусе

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что у него нет полномочий наказывать за распространение дезинформации о коронавирусе, но этот вопрос можно отработать вместе с Министерством внутренних дел.

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Ляшко: Относительно наказания тех, кто запускает дезинформацию, я обеими руками "за"
Ляшко: Относительно наказания тех, кто запускает дезинформацию, я обеими руками "за"
Фото: Viktor Liashko / Facebook

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко поддержал идею о введении наказания для тех, кто распространяет неправдивую информацию о коронавирусе. Об этом он заявил 28 февраля во время брифинга в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Относительно наказания тех, кто запускает дезинформацию [о коронавирусе], я обеими руками "за". Но здесь нужно пересмотреть еще полномочия, так как сейчас у главного государственного врача нет таких полномочий наказывать за дезинформацию. В то же время я считаю, что можно отработать с Министерством внутренних дел какие-то вопросы, чтобы не распространялась паника тогда, когда ее не нужно распространять", – отметил Ляшко.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, вылечилось 26 403 пациента, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зарегистрировано 3664 случая заражения коронавирусом в 42 странах. Всего погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. 

Теги: Украина, эпидемия, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2, Виктор Ляшко
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