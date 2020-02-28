Германия выделит €4 млн гуманитарной помощи для Украины

В 2021 году Германия планирует выделить Украине €20 млн гуманитарной помощи.

С начала войны на Донбассе Германия предоставила Украине финансовую помощь на сумму почти €1,4 млрд Фото: pixabay.com

Германия увеличит гуманитарную помощь для Украины и выделит еще €4 млн. Об этом 27 февраля сообщило министерство иностранных дел Германии.

"Еще €20 млн запланировано на 2021 год. В целом Германия выделила €12,3 млн на гуманитарную деятельность Международного комитета Красного Креста в Украине только на 2019–2021 годы", – отметили в немецком МИД.

Германия выделяет эти деньги для поддержки ряда гуманитарных мер и проектов помощи в рамках проекта "Деятельность МККК по оказанию помощи, защите, профилактике и сотрудничеству в Украине на 2019–2021 годы". Проект сосредоточен на помощи на востоке Украины.

Одним из направлений проекта является обеспечение населения чистой питьевой водой, кроме того, эта деятельность включает медицинскую помощь, закупку и распределение лекарств, обучение по оказанию первой помощи, лечение травм, поддержку и оборудование для больниц и других медицинских учреждений, профилактические меры, обучение медицинского и сестринского персонала, поиск пропавших без вести и воссоединение семьи, уход за заключенными и др.

По данным немецкого правительства на сентябрь 2019 года, с начала войны на Донбассе Германия предоставила Украине финансовую помощь на сумму почти €1,4 млрд.

В частности, речь идет о финансировании сотрудничества в области развития на сумму €544 млн, на кредитование – €500 млн, предоставление гуманитарной помощи – на €110 млн, €25 млн на стабилизацию ситуации, в том числе на мониторинг конфликта.